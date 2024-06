Die Lücke wird größer Berlin fehlen im nächsten Schuljahr bis zu 5000 Lehrkräfte

Die ohnehin prekäre Personalsituation an Berlins Schulen droht sich in den kommenden Jahren noch deutlich zu verschärfen. Allein für das kommende Schuljahr wird die Lücke zwischen dem Bedarf und dem Bestand an Lehrkräften einer Berechnung der Bildungsverwaltung zufolge bei bis zu 5000 sogenannten Vollzeiteinheiten liegen.