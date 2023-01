Die Lust am Böllern Warum Männer gefährlicher zündeln als Frauen

In Leipzig hat sich in der Silvesternacht ein 17-Jähriger beim Böllern mit illegalem Feuerwerk tödlich verletzt. In Gotha verlor ein 42-Jähriger beim Zünden einer Kugelbombe beide Unterarme, ein 21-Jähriger im Landkreis Schleiz eine Hand. Einem 27-Jährigen in Jülich riss eine Explosion zwei Finger ab, weil er mehrere Feuerwerkskörper aneinandergeklebt hatte – das Bündel platzte in seiner Hand. Was diese Verletzten verbindet? Sie sind Männer.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie sind von Verletzungen in der Silvesternacht zumeist Männer zwischen 15 und 30 oder 50 und 60 Jahren betroffen. Auch die Verkaufszahlen von Böllern sind bei Männern höher als bei Frauen. Die Festnahmen der Berliner Silvesternacht sprechen für sich: Von 103 gefassten Menschen waren 98 männlich.

Frauen schneiden in den Prüfungen besser ab

Warum böllern Männer so viel öfter und gefährlicher als Frauen? Ein banaler Grund: Höheres Interesse, sagt Pyrotechnikerin Mebel Hummig dem Tagesspiegel. Sie leitet eine Feuerwerk-Schule in Bayern. In ihren Lehrgängen sind meist nur fünf bis zehn Prozent der Teilnehmenden weiblich. „Es ist in unseren Kursen deutlich sichtbar, dass mehr Männer für Pyrotechnik zu begeistern sind als Frauen.“

Bei Männern gibt es eine höhere Risikobereitschaft. Björn Süfke, Psychologe und Männertherapeut

Was ihr aber auffällt: Die Frauen, die sie ausbildet, arbeiten deutlich sorgfältiger als die männlichen Kursteilnehmenden. „Frauen fragen öfter als Männer nach der Sicherheit, prüfen, was passieren könnte. Sie halten sich explizit an alle Schutzregeln.“ Das schlägt sich auch in den Ausbildungsprüfungen nieder: Hier schneiden Frauen besser ab als Männer.

Diese Unterschiede liegen auch an sogenannter „toxischer Männlichkeit“, meint der Bielefelder Psychologe und Männertherapeut Björn Süfke. „Was wir de facto sagen können, ist, dass es bei Männern eine höhere Risikobereitschaft gibt.“ Das habe vor allem mit zwei Faktoren zu tun: Zum einen entspreche das Eingehen von Risiken einem klassischen männlichen Stereotyp, mit dem traditionell Anerkennung gewonnen werde. „Mit Risikoverhalten und Unerschrockenheit stelle ich ein Stück traditionelle Männlichkeit her.“ Ein Beispiel neben dem Böllern: S-Bahn-Surfen – gerade bei männlichen Jugendlichen.

Das Konstrukt der toxischen Männlichkeit führe zudem dazu, dass Männern im Laufe ihrer Sozialisation die Wahrnehmung ihrer Gefühle abtrainiert werde. „Männer haben nur selten einen Zugang zu Gefühlen wie Trauer, Schuld, Scham – und Angst.“ Mit fatalen Folgen: Wer Angst habe, sei vorsichtiger und schütze sich vor Gefahren. Dort, wo Menschen nicht ausreichend ängstlich seien, kämen Verletzungen häufiger vor. „Die erhöhte Risikobereitschaft ist eins zu eins darauf zurückzuführen, dass Angst nicht richtig wahrgenommen werden kann. Das bringt Männer um.“

Gerade bei männlichen Jugendlichen käme der Wunsch hinzu, sich von den Eltern abzugrenzen, kommentiert Peter Walschburger, emeritierter Psychologie-Professor der Freien Universität Berlin. Im Jugendalter wachse das Bedürfnis nach Erregung und Autonomie. Bewegten sich die Jugendlichen in Cliquen – wie etwa in der Silvesternacht –, würden diese Dynamiken durch Gruppeneffekte verstärkt.

„Bei Mädchen gibt es zwar ein ähnliches Phänomen, aber es ist bei Jungen viel stärker ausgeprägt.“ Das liege nicht nur an der Sozialisierung, sondern auch an der ungleichen hormonellen Entwicklung der Jugendlichen in der Pubertät. Sorge vor Verletzungen oder der Polizei? Nebensächlich: „Die Angstwahrnehmung ist in diesem Alter gering und Autoritäten werden abgelehnt – auch ohne politische Extremismen oder Verlusterfahrungen.“

