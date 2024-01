Die meisten Vermieter bieten keine Versicherung Berlinerin muss für gestohlenes Leihfahrrad zahlen

Es war viel los an der Radstation am Bonner Hauptbahnhof am Vorabend des 1. Mai. Auch Evelyn F. aus Berlin-Kreuzberg wollte den Feiertag nutzen, um die alte Bundeshauptstadt und deren Umgebung zu erkunden. Schnell unterschrieb sie den Mietvertrag für ein E-Bike, zahlte 41 Euro, hinterlegte 100 Euro Kaution und ließ sich noch ein solides Schloss geben. Mit dem fixierte sie das Rad über Nacht am Zaun vor ihrer Unterkunft, deren Vermieter keinen besseren Abstellplatz anzubieten hatte. Als sie am nächsten Morgen starten wollte, war das teure Fahrrad weg.