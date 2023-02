„Die Menschen hier haben die Faxen dicke“ Der Frust der Menschen in Giffeys Berliner Heimatbezirk

Rudow ist fest in blau-weißen Händen. Jeder zweite Stromkasten ist in Neuköllns Süden in den Farben von Hertha BSC angestrichen, Graffitis der Alten Dame zieren zahlreiche Häuserwände . Passend dazu sendete der Hauptstadtclub am Sonntag das lang erwartete Lebenszeichen und schoss die Borussia aus Mönchengladbach mit 4:1 aus dem Olympiastadion.

Und noch jemand feiert ein überraschendes Comeback: die CDU gewinnt die Berlin-Wahl und selbst in Berlins Süden, dem Wahlkreis von Franziska Giffey höchstpersönlich, setzt sich der Konservative Olaf Schenk gegen die Noch-Regierende deutlich durch. Hertha und die CDU, in Rudow fühlt es sich an, als wäre das alte Westberlin zurück.

Der Neuköllner Wahlkreis 6 umfasst die südliche Gropiusstadt und den Ortsteil Rudow. 2021 gewann Giffey hier mit 13 Prozentpunkten Vorsprung vor dem CDU-Mann Olaf Schenk. Die Wiederholungswahl hat die Karten neu gemischt. Der gebürtige Rudower Schenk verdrängt die Regierende Bürgermeisterin auf Platz Zwei und holt über 45 Prozent der Erststimmen.

„Tja, das sind die Jugendlichen, die wählen alle schwarz“, sagen Liselotte und Edeltraud, beide 86 Jahre alt. Die beiden Seniorinnen kommen vom Einkaufen. Vor ihrem Wohnhaus analysieren sie den Berliner Wahlsonntag. Edeltraud stützt sich auf ihren Rollator, Liselotte steht daneben. Beide wählen schon immer die SPD, sagen sie. Auch diesmal. „Das ist für uns immer noch die Arbeiterpartei“, sagt Edeltraud. Die CDU wäre nur was für „Katholiken und Unternehmer“, sagt eine der Damen, als sich die Eingangstür des Mehrfamilienhauses öffnet. Ein weiterer Senior, ebenfalls mit Rollator, verlässt das Haus. „Stimmt, die CDU ist unwählbar“, sagt der Rentner. „Mensch, du lebst ja noch. Wir haben dich ewig nicht mehr gesehen“, antworten Liselotte und Edeltraud.

Die SPD und der „Betrug am Wähler“

Wenige Meter weiter, gegenüber des Endbahnhofs der U7, hat Beate ihr Lotto-Geschäft. Die Original-Rudowerin glaubt, dass der Wahlerfolg der CDU im Süden Berlins vor allem mit Fehlern der SPD zu erklären ist. „Viele hier nehmen den Sozialdemokraten übel, dass sie 2021 erneut mit Grün und Links eine Koalition gebildet hat“, sagt Beate. „Ja, das war Betrug am Wähler“, sagt ein Kunde, der im Lotto-Laden ein belegtes Brötchen verspeist, während er Beates Auswertung des Wahlsonntags verfolgt.

Mit den Grünen kann die Inhaberin des Geschäfts generell wenig anfangen. „Wir sind hier draußen auf unsere Autos angewiesen“, erklärt sie. Ihre Meinung: Weil viele in Rudow das ähnlich sehen, wäre diesmal ein Großteil der Stimmen an die CDU gegangen.

Junge Stimmen zum Wahlausgang in Berlins Süden sind schwer zu finden. An der Bushaltestelle warten zwar auch jüngere Menschen, aber fast alle wollen weiter zum BER, sind Touristen oder kommen nicht aus Rudow. Dafür ist eine weitere Seniorin an der Haltestelle auskunftsfreudig. Auch sie ist mit Rollator unterwegs, gewählt hat sie diesmal nicht, „wird doch eh wieder Rot-Rot-Grün“, sagt die Frau.

„Die Menschen hier haben die Faxen dicke“, deswegen seien die Christdemokraten diesmal so erfolgreich gewesen, stellt die Rentnerin fest. Sie selbst interessiere sich eigentlich nicht mehr für Politik, viel wichtiger sei es, wie lange sie noch zu leben hat, erklärt sie zum Abschied.

