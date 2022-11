Die Noten des Bösen Babylon-Kino zeigt den legendären „Dr. Mabuse“ mit neukomponierter Filmmusik

Für Cineasten ist dies ein Ausnahmejahr: Am 4. März erst 100. Jahrestag der Premiere von Friedrich Wilhelm Murnaus „Nosferatu –Eine Symphonie des Grauens“ im Marmorsaal des Zoologischen Gartens Berlin – eine frühe Verbindung von Film- und Tierwelt, die zum Jubiläumsjahr im verstärkten Auftauchen der Nosferatu-Spinne eine kuriose Wiederholung fand. Am 27. April vor 100 Jahren dann im Ufa-Palast am Zoo die Premiere des nicht weniger gruseligen ersten Teils von Fritz Langs „Dr. Mabuse, der Spieler“, dem schon am 26. Mai der zweite folgte.

