„Die Politiker lassen uns hier allein!“ Jetzt sprechen die Frauen aus dem Kiez am Görlitzer Park

Im Görlitzer Park und im benachbarten Wrangelkiez werden mehr Straftaten registriert als überall sonst in Berlin. Eine Gruppenvergewaltigung im Park im Juni hat vor allem Frauen dort verängstigt und aufgebracht. Seit Jahren scheitert die Berliner Politik in der Gegend daran, die Probleme in den Griff zu bekommen: Drogenhandel, Gewalt, Prostitution.