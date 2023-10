Die „Taskforce“ funktioniert nicht Der Senat muss bei der Versorgung Geflüchteter endlich stringent handeln

Die Grundidee war und ist gut, richtig, notwendig: Alle zuständigen Senatsverwaltungen setzen sich regelmäßig an einen Tisch, um über die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter nicht nur zu sprechen, sondern direkt die notwendigen Handlungen einzuleiten. Entscheidungen können im Verbund schneller getroffen werden. So weit die Idee. Und die Realität? Nach knapp fünf Monaten Taskforce drängt sich die Frage auf, wie sie eigentlich das umsetzt, was der Regierende Bürgermeister eine „Gesamtverantwortung des Senats“ nannte.