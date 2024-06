„Die Tür ist einen Spalt auf“ Ganz zarte Hoffnung für Karstadt in der Altstadt Spandau

Mit etwas Glück kann Karstadt in der Altstadt von Berlin-Spandau doch noch gerettet werden. „In zwei, drei Wochen“ könne er womöglich mehr sagen, orakelte Frank Bewig, CDU, im Rathaussaal bei der letzten BVV. „Die Tür ist gerade einen Spalt weit offen.“ Hoppla. So etwas Sensibles würde er als Bürgermeister und Wirtschaftsstadtrat nicht öffentlich im Rathaussaal erzählen, wenn das sowieso alles chancenlos wird. Dann hätte er geschwiegen. Allerdings gibt es auch in der Innenstadt zarte Hoffnungszeichen.

Alle Schaufenster sind bereits leergeräumt: Karstadt in Spandau. Hier fotografiert aus der kleinen Charlottenstraße. © André Görke

Eröffnet worden ist das Kaufhaus 1965 in der Altstadt und soll am 31. August geschlossen werden soll. Die Schaufenster sind bereits alle leer; nur in einem steht eine Schaufensterpuppe einsam im Fußball-Trikot – die EM naht.

„Ich will keine falschen Hoffnungen wecken“, sagte Bewig auf Nachfrage, als der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels mit ihm im Rathaussaal sprach. Aber wer genau hinschaute, konnte ein vorsichtiges Lächeln im Gesicht erahnen. Dabei kann Bewig im Rathaus auch eiskalt-regungslos gucken wie Jean Reno in seinen Thrillern.

„Karstadt will ein Warenhaus, das Gewinn abwirft“, sagte Bewig noch im Rathaussaal. „Und wenn Karstadt bleibt, ist allen Akteuren klar, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist.“ Was wird denn so getuschelt?

Gerücht I : Die Miete sinkt.

: Die Miete sinkt. Gerücht II : Überraschend könnte sogar die Kelleretage wiederbelebt werden, vielleicht sogar mit einem Lebensmittelgeschäft – das hatte Karstadt 2020 dicht gemacht.

: Überraschend könnte sogar die Kelleretage wiederbelebt werden, vielleicht sogar mit einem Lebensmittelgeschäft – das hatte Karstadt 2020 dicht gemacht. Gerücht III: Karstadt wird nicht das komplette Warenhaus nutzen, sondern einzelne Etagen anderweitig vermieten – vermutlich aber nicht sofort.

Ideen gibt es viele für die Karstadt-Etagen: Die Immobilie kann als Bildungsort genutzt werden, als Kunsthalle oder Behördenstandort mit Publikumsverkehr – es gibt interessante Anregungen aus der Politik (bisher via CDU, SPD und Linke) und auch aus der Stadtgesellschaft wie durch Altstadtpfarrer Björn Borrmann („Ich mache mir Sorgen um die Altstadt ohne Karstadt“).

Blick vom Kirchturm St. Nikolai auf die Altstadt mit Markplatz, Bummelmeile, Karstadt (weiße Fassade, Bildmitte) und dahinter dem Rathausturm. © André Görke

Die Leerstandsquote ist übrigens in der Altstadt erstaunlich gering. Das sieht man beim Flanieren, das sagen auch Bewigs Zahlen auf eine SPD-Anfrage. „Unter fünf Prozent“, so Bewig, und damit weniger Leerstand als in anderen Bezirkszentren. Die Qualität der Läden kann sicherlich erhöht werden, wobei nicht aus jedem Asia-Imbiss gleich ein Butter Lindner wird. Dafür müssen die Leute schon Geld in der Altstadt ausgeben.

Anfang der Woche lud der Senat um Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, Fachleute zum „Zentrengipfel“. Denn: „Schließt ein Warenhaus, schließen die kleineren Läden drumherum auch.“ Und auch da hieß es geheimnisvoll: Ein Karstadt soll womöglich in Berlin gerettet werden - der in Spandau? Mehr lesen Sie hier im Tagesspiegel.

