„Die Türkei übertreibt beim Feiern“ Bekannter des Todesopfers reagiert auf Neuköllner Raserunfall

Am Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Neukölln am späten Mittwochabend geht das Leben auf der Hermannstraße seinen gewohnten Gang.

Nur die vielen gelben und orangefarbenen Polizeimarkierungen auf der Fahrbahn weisen auf den tragischen Vorfall der letzten Nacht hin: Ein 67-jähriger Mann war beim Überqueren der Straße von einem herbei rasenden Auto erfasst worden und noch am Unfallort verstorben.

Am Abend war hier auch ein lautstarker Autokorso mit vielen türkischen Fußballfans unterwegs. Der Fahrer des Unfallautos spielte kurz vor dem Unfall mit dem Gas und ließ den Motor mehrmals aufheulen. Fußballfans auf der Straße und auf den Balkonen ringsum quittierten das mit lautem Beifall und schwenkenden Türkei-Fahnen.

Diese unnötige Feierei hat nun ein Menschenleben gekostet. Bekannter des Unfallopfers

Anschließend beschleunigte das Unfallauto in Richtung Hermannplatz und kam mit quietschenden Reifen zum Stehen, als ein Mann von rechts auf die Fahrbahn gerannt kam. Der nachfolgende hupende Autokorso mit wehenden Türkei-Fahnen kam kurz dahinter zum Stehen.

Spuren auf der Hermannstraße am Morgen nach dem tödlichen Autounfall bei einem Autokorso in Berlin-Neukölln. © Miriam Rathje

Bekannter des Unfallopfers äußert sich

Im Café direkt gegenüber der Unfallstelle trinkt ein Mann gerade seinen Tee und isst ein Brötchen. Der Mann sei nach eigenen Angaben „ein Bekannter“ des Unfallopfers gewesen. „Er war Kurde“, sagt er über den Verstorbenen, „genau wie ich“. Der Mann möchte seinen Namen nicht nennen. Er berichtet, dass der Verstorbene in einer Seitenstraße nahe dem Unfallort gewohnt habe.

Zwar sei er zum Zeitpunkt des Unfalls nicht vor Ort gewesen sein, er habe aber von Anwesenden gehört, dass der 67-Jährige zuvor in einem Café in der Nähe das EM-Spiel der Türkei verfolgt haben soll. Auf dem Weg nach Hause habe er die Straße überqueren wollen und sei dabei von einem „Raser umgefahren“ worden.

Fahrbahnmarkierungen auf der Hermannstraße am Morgen nach dem tödlichen Autounfall in Berlin-Neukölln. © Miriam Rathje

67-jähriges Unfallopfer war im Kiez „sehr vernetzt“

Das Todesopfer war nach Angaben des Bekannten im Kiez „sehr vernetzt“. Er sei Frührentner gewesen und habe, als „bautechnisch Begabter“, hin und wieder Ausbesserungsarbeiten in der Nachbarschaft vorgenommen.

Zu den Autokorsos nach EM-Spielen vertritt der Bekannte des Unfallopfers eine klare Meinung: „Man kann ja feiern, aber nicht bei so einem lapprigen Gruppenspielsieg.“ Der Unfall sei passiert, „nur weil die Türkei gewonnen hat“. Weiter sagt er: „Diese unnötige Feierei hat nun ein Menschenleben gekostet.“ Er kritisiert: „Die Türkei ist das einzige Land, das übertreibt beim Feiern“.

Der Polizeieinsatz in Neukölln nach Einzug der türkischen Fußball-Nationalmannschaft in das Achtelfinale der EM. © Miriam Rathje

Angesprochen auf den Unfallfahrer, schüttelt der Bekannte des 67-Jährigen nur den Kopf. Der „Junge“ bekäme „vielleicht zwei bis drei Jahre den Führerschein weg. Das war es.“ Dabei sei er „bewusst 80 km/h oder mehr“ gefahren. „Für mich ist das Mord“, so der Bekannte des Opfers.

Wenn die Türkei spielt, dann ist das hier nicht Deutschland, dann ist das hier die Türkei. Späti-Mitarbeiterin auf der Hermannstraße

Neuköllner Ausnahmezustand nach Fußballspielen

Eine Mitarbeiterin eines Spätis schräg gegenüber des Unfallortes kritisiert die Autokorsos nach Fußballspielen: „Ich halte von Autokorsos gar nichts!“ Sie selbst sei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht vor Ort gewesen, habe aber bereits von Kunden davon gehört. Demnach sei „der junge Mann an dem Abend gleich mehrmals die Straße hoch und runter gerast“, berichtet sie.

Auf die Nachfrage, was sie von der Feierei türkischer Fans nach gewonnenen EM-Spielen halte, sagt die Wahl-Berlinerin: „Es ist übertrieben.“ Die Späti-Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht nennen möchte, ergänzt: „Dabei sind wir selbst Türken.“ Sie habe das Spiel mit ihrer Familie zu Hause verfolgt. „Wenn die Türkei spielt, dann ist das hier nicht Deutschland, dann ist das hier die Türkei“, sagt sie auf Neukölln bezogen.

Autokorsos generell zu verbieten, helfe ihrer Meinung nach allerdings wenig und sei zudem kaum umzusetzen: „Korsos verbieten? Nicht möglich! Selbst der Bundeskanzler fährt Korso.“