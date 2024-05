„Die Uni ist ein politischer Ort“ Wie Berliner Studierende auf die Pro-Palästina-Proteste an der HU reagieren

Berliner Unis sind politisch. Das erfährt, wer an diesem Montag mit Studierenden über den Nahostkonflikt spricht. Erst am vergangenen Freitag kam es an der HU zu einer pro-palästinensischen Protestaktion. Knapp 150 Menschen blockierten einen Platz an der HU skandierten teils strafbare Parolen . Auch an der FU gab es im vergangenen Jahr immer wieder Proteste und Demonstrationen, die mehr Solidarität mit Palästina forderten. Wie blicken die Studierenden auf die Proteste? Und was denken sie über den Nahostkonflikt? Eine Umfrage.

Studierende an der Humboldt-Universität

Die 23 Jahre alte Malin, die an der HU aktuell in Deutscher Literatur promoviert, hält Protest an Berliner Unis für richtig. „Die Uni ist ein politischer Ort“, erklärt sie. Sie selbst sei am Freitag nicht vor Ort gewesen, habe aber aus den Medien erfahren, was passiert sei.

Obwohl sie mit dem Protest sympathisiere, sei der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ein zu komplexes Thema, um abschließend Stellung zu beziehen. Daher halte sie es für essenziell, sich weiter mit dem Nahostkonflikt auseinanderzusetzen. Grundsätzlich, sagt sie, sei sie bereit, ihre Solidarität mit Palästina auf Demonstrationen zum Ausdruck zu bringen.

Für mich gibt es noch viele Fragezeichen. Benjamin Kley, Student und studentischer Vertreter im Akademischen Senat der HU

Benjamin Kley, Informatikstudent und studentischer Vertreter im Akademischen Senat der HU, fällt es ebenfalls schwer, den Protest abschließend zu bewerten. Der 25-Jährige berichtet, dass er am Freitag selbst vor Ort gewesen sei. Allerdings nicht, um zu protestieren, sondern als Beobachter. „Für mich gibt es noch viele Fragezeichen“, sagt er.

So sei ihm noch nicht klar, ob die Universitätsleitung angemessen auf die Proteste reagiert habe. Ihm lägen Berichte von Studierenden vor, dass ihnen der Zutritt zum Hauptgebäude der HU verwehrt worden sei. „Und das, obwohl sie einen Studierendenausweis und einen Personalausweis bei sich getragen haben“, sagt er. Das sei ein Problem. Auch das Vorgehen der Polizei sieht er kritisch. „Die Reaktion der Polizei war schockierend und überzogen. Man hätte auch deutlich mildere Mittel einsetzten können“, erklärt er.

Studierende an der Freien Universität

Die Studierenden an der FU haben die Ereignisse am Freitag ebenfalls verfolgt. Der Großteil der Befragten findet den studentischen Protest richtig.

Die 24 Jahre alte Kamala etwa, die Ostasiatische Kunstgeschichte studiert, sitzt am Montagmorgen in der Mensa und erklärt, dass sie den Protest für angemessen und sogar notwendig halte. Ihre Begründung: Israel begehe einen „Völkermord“ an den Palästinensern. „Ich finde Völkermord nicht richtig. Egal, wem gegenüber“, sagt sie. Sie verurteile zwar, den Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober. Dennoch rechtfertige ein solcher Anschlag das Vorgehen Israels nicht.

Jeder Mensch hat eine Verantwortung, sich gegen Genozid und Völkermord zu stellen. Jasmin, Studentin an der FU

Ähnlich sieht es auch Jasmin. Sie ist 21 Jahre alt und studiert derzeit Arabistik und Deutsche Philologie. Ein „Free Palastine“-Aufkleber prangt auf ihrem iPad. „Jeder Mensch hat eine Verantwortung, sich gegen Genozid und Völkermord zu stellen“, sagt sie. „Insbesondere Studierende sollten ihre Privilegien nutzen, um zu demonstrieren.“ Sie ist der Ansicht, dass sich noch zu wenige ihrer Kommilitonen mit Palestina solidarisierten.

Zwei Psychologiestudentinnen, die vor dem Hauptgebäude sitzen, reagieren etwas zögerlicher, als sie auf die Proteste angesprochen werden. „Die Frage ist, wie wirksam ein solcher Protest ist“, sagt eine der beiden Studentinnen. Vonseiten der Uni und der Bundesregierung sei die Bereitschaft, Studierenden zuzuhören, zu gering. „Man hat das Gefühl, gegen eine Wand zu reden“, ergänzt die andere. Beide sind sich einig, dass palästinensisches Leben in der Wahrnehmung vieler westlicher Politiker weniger wert zu sein scheine. Dementsprechend seien die Proteste ihrer Kommilitonen angemessen und notwendig, sagen sie.

Ein 23 Jahre alter Student der Biochemie hingegen hadert mit den Protesten. Allgemein sei demokratischer Protest in Ordnung, sagt er. „Was aber nicht geht, ist, dass Menschen antisemitische Meinungen äußern.“ Obwohl er verstehen könne, dass viele seiner Kommilitonen das Vorgehen Israels kritisierten, müsse der Protest gegen Israel in geordneten Bahnen verlaufen. „Unis sind Orte, an denen man seine Meinung frei äußern kann. Proteste dürfen aber nicht die Lehre stören“, sagt er. Die sei schließlich der eigentliche Zweck der Uni.