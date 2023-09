Diesmal mit Gesetzentwurf Enteignungsinitiative startet neuen Volksentscheid in Berlin

Die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ bereitet einen neuen Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen vor. Das will die Initiative nach Tagesspiegel-Informationen am kommenden Dienstag, dem 26. September, bekannt geben. Genau dann jährt sich der erfolgreiche Enteignungs-Volksentscheid von 2021 zum zweiten Mal.