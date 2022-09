Dietmar Woidke auf Militärmission Brandenburgs Regierungschef besucht Pentagon und Kampfjet-Werk in Texas

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hofft auf Militäraufträge für die Luftfahrtindustrie in der Hauptstadtregion, wenn die Bundeswehr in den nächsten Jahren mit neuer US-Kampftechnik ausgestattet wird. Auch deshalb war Woidke jetzt auf Werbetour für Brandenburg in den Vereinigten Staaten, ganz offensiv. „Ich denke da an Hubschrauber von Boeing oder Jagdflugzeuge von Lockheed Martin“, sagte Woidke dem Tagesspiegel, ehe er den Rückflug nach Deutschland antrat.

