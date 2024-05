„Digger, ey!“ Joe Chialo diskutiert auf Republica in Berlin mit Rapjournalist Rooz

Das eigentliche Motto der Digitalkonferenz Republica 2024 lautete „Who cares?“ und drehte sich damit um Fragen wie: Wer kümmert sich um wen? Wer übernimmt unter welchen Voraussetzungen Pflege- und Sorgearbeit? Wie schaffen wir digital und auch analog sichere Räume? Auf dem mit einem Rekord von 30.000 Besuchern an drei Tagen erstmalig ausverkauften „Festival für die digitale Gesellschaft“ ging es aber in gefühlt in jedem zweiten der über 880 Keynotes, Panels und Workshops um Künstliche Intelligenz.