Da könnte mancher Zuhörer im Ausschuss für Digitales nach Luft geschnappt haben. Die Bildungsverwaltung habe kein Konzept für die Ausstattung der Schulen mit W-Lan, wird die zuständige Abteilungsleiterin zitiert. Und als der CDU-Sprecher für Digitales und Bildung, Dirk Stettner, nachfragte, ob es wirklich keine Strategie gebe, habe die Antwort gelautet: „Mir ist keine bekannt“.

Anlass für den kurzen Dialog im Fachausschuss am Montag war Stettners Frage, „wie der Senat die standardisierte Ausstattung unserer Schulen mit W-Lan plant“. Am Dienstag machte der Abgeordnete die angeblichen Äußerungen der Abteilungsleiterin öffentlich und kommentierte sie auch gleich. Es mache ihn „sprachlos, wie stiefmütterlich der Senat die Digitalisierung behandelt und damit die Zukunft unserer Schulen und Kinder verschläft“, sagte Stettner dem Tagesspiegel.

Was ihn ebenfalls beunruhige, sei, dass aktuell nur drei Mitarbeiter sowie zwei stundenweise abgeordnete Lehrkräfte „für das wichtige Zukunftsthema Digitalisierung an Schulen“ zur Verfügung stünden, obwohl doch 257 Millionen Euro aus dem Digitalpakt abgerufen werden müssten. Laut Stettner wäre das IT-Dienstleistungszentrum (ITDZ) „sofort in der Lage 80 Mitarbeiter abzustellen, die unsere Schulen bei der Beantragung der Mittel aus dem Digitalpakt Schule unterstützen“. Der Senat und die Koalition hätten aber den diesbezüglichen CDU-Antrag abgelehnt.

Die Verwaltung bittet um "Geduld"

Stettner kritisiert zudem, dass der Senat „noch nicht einmal die Richtlinie veröffentlicht hat“, wie die Schulen an die Gelder aus dem Digitalpakt kommen können. Tatsächlich findet sich ein entsprechender Hinweis auf der Seite, auf der sich die Schulen über das Prozedere informieren sollen. Dort steht, dass „die weiteren Formulare zur Umsetzung und zur Bedarfsmeldung noch erstellt werden“. Im Nachsatz wird um Geduld gebeten. Stettner will statt Geduld aber Taten sehen: „Das ITDZ muss sofort die Einrichtung von W-Lan und den weiteren digitalen Ausbau und Standardisierung unserer Schulen übernehmen“, fordert der Abgeordnete. Die CDU werde das „eng begleiten über den Fachausschuss und eine Anhörung anmelden“. Die bisherige „Taten- und Konzeptlosigkeit“ sei ein „Armutszeugnis“.

Aussage gegen Aussage

Die Bildungsverwaltung reagierte am Dienstag gelassen auf die Vorwürfe der CDU. Konfrontiert mit den Äußerungen ihrer eigenen Abteilungsleiterin, wonach es kein Konzept für die Ausstattung der Schulen mit W-Lan gebe, sagte Sprecher Martin Klesmann, die Verwaltung müsse „sicherlich nicht die Medienkonzepte jeder einzelnen Schule kennen“. Am frühen Abend folgte dann noch der Hinweis, dass die Abteilungsleiterin „nicht zutreffend“ zitiert worden sei. Stettner vermische W-Lan und Breitband. Stettner blieb aber bei seiner Darstellung. Näheren Aufschluss dürfte das Ausschussprotokoll geben, das demnächst vorliegt.

Breitband erst in vier Jahren an allen Schulen

Hintergrund der Verwirrung dürfte sein, dass es in Berlin geteilte Zuständigkeiten gibt: Das Land baut das Breitband aus, Schulen und Bezirke entwickeln die W-Lan-Konzepte. Für das flächendeckende W-Lan braucht man den Breitbandanschluss – eine Voraussetzung, die in Hamburg etwa längst geschaffen wurde. In Berlin sollen bis Jahresende alle Berufs- und Eliteschulen den Anschluss bekommen. Die rund 650 allgemeinbildenden Schulen folgen bis 2022.

Lernplattform ohne Nutzer

Eine Konsequenz der schlechten Anbindung ist, dass die Schulen noch sehr zurückhaltend sind bei der Nutzung des „Lernraums Berlin“: Auf der Lernplattform werden Lehrkräften „kostenfrei online Kursräume und Lerninhalte mit vielfältigen Angeboten, die individualisiertes Lernen ermöglichen, für Unterricht und Schulorganisation zur Verfügung gestellt“, wie die Verwaltung verkündet. Allerdings werden die Angebote kaum genutzt: 2019 wurden erst 16.500 Euro „umgesetzt“ – rund 50 Cent pro Lehrer.