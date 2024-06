„Diskriminierend und unzumutbar“ Berliner Organisationen kritisieren Sonderunterricht für geflüchtete Kinder

Mehr als 60 Initiativen und Verbände kritisieren in einer gemeinsamen Stellungnahme die Sonderbeschulung geflüchteter Kinder in Berlin scharf. Die Organisationen fordern den Senat auf, „Runder Tische“ mit den verantwortlichen Akteuren zu gründen, die Maßnahmen entwickeln sollen, wie geflüchtete Kinder in das Regelschulsystem gebracht werden können. Sie schlagen zudem vor, vermehrt auf Schichtbeschulungen zu setzen. Hinter dem Aufruf stehen unter anderem der Berliner Landesbeirat für Partizipation und Integration, der Migrationsrat und der Flüchtlingsrat.

„Die Sonderbeschulung ist eine deutliche Absage an das Versprechen der Chancengleichheit“, heißt es in der Stellungnahme. Die Art der Beschulung bewirke das Gegenteil von Integration, schreiben die Organisationen. „Stattdessen verstärkt sie institutionelle Diskriminierung für ohnehin vulnerable und traumatisierte Gruppen wie geflüchtete Kinder, Jugendliche und ihre Familien.“ Kürzlich hatte auch Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial den Unterricht in Willkommensklassen kritisiert, in denen geflüchtete Kinder unter sich bleiben.

Ed Greve vom Migrationsrat Berlin bezeichnet die Beschulung als „diskriminierend und unzumutbar“. Der Senat riskiere durch die diskriminierende Ungleichbehandlung den Bildungserfolg der Kinder und verzögere und verschlechtere mit jedem Tag ihre Chancen auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Ähnlich äußert sich auch Alina Lange vom Landesbeirat für Partizipation: „Es ist erschreckend, dass statt eines verbesserten Zugangs zum Schulsystem Sonderbeschulungen in Massenunterkünften wie in Tegel eingeführt werden.“ Das Ziel müsse sein, Kinder aus den schwierigen Unterkünften ohne kindergerechte Strukturen herauszuholen und sie nicht den ganzen Tag in Sonderschulen einzuschließen.

Das Recht auf Bildung für alle Kinder ist nicht vor dem Hintergrund von Kompetenzgerangel und Koalitionsstreit verhandelbar. Stellungnahme des Berliner Partizipationsbeirats und weiterer Organisationen

Die Organisationen fordern Maßnahmen, damit „allen Kindern unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus“ ein Zugang zur Beschulung in Regelschulen geboten werden könne. „Das Recht auf Bildung für alle Kinder ist nicht vor dem Hintergrund von Kompetenzgerangel und Koalitionsstreit verhandelbar“, heißt es weiter.

Mehr Lehrpersonal und Schichtbeschulung

Um mehr neue qualifizierte Lehrkräfte zu gewinnen, brauche es sowohl Qualifikationsangebote als auch beschleunigte und vereinfachte Anerkennungen von Bildungsabschlüssen von Lehrkräften aus dem Ausland. „Fakt ist, dass auch ausgebildete Lehrkräfte nach Berlin migrieren und aufgrund der fehlenden gezielten Weiterqualifizierung nicht als Lehrer:innen eingesetzt werden können“, heißt es in der Mitteilung.

Eine langfristig innovative Lösung, so die Organisationen, könne Schichtbeschulung sein. Der Flüchtlingsrat hatte bereits Anfang des Jahres Schichtbeschulung gefordert und vorgeschlagen, man könne dafür etwa Grundschulräume nutzen, die für die Nachmittagsbetreuung gedacht seien, morgens aber freistünden.

Zuletzt gab die Bildungssenatsverwaltung an, in Unterkünften des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) seien 7859 Kinder im schulpflichtigen Alter untergebracht. Wie viele der Kinder und Jugendlichen in den Unterkünften des LAF bereits beschult seien und welche Schulformen diese besuchen, darüber lägen keine Informationen vor, sagte ein Sprecher der Verwaltung.

Laut LAF leben allein in der Flüchtlingsunterkunft in Tegel knapp 1000 Kinder bis 17 Jahre. In den vergangenen Monaten wurde nur ein kleiner Teil von ihnen – zunächst 130, später 300 Kinder – in Willkommensklassen in Containern unterrichtet. Ein Großteil der in Tegel untergebrachten Kinder wurde also nicht beschult.

Die Containerschule in Tegel ist formal zwar an eine Regelschule angebunden, die geflüchteten Kinder bleiben dort aber unter sich und haben während des Unterrichts keinen Kontakt zu anderen Berliner Schulkindern. Vor dem Hintergrund des großen Platzmangels an Berliner Schulen setzt sich die Bildungsverwaltung für schulische Angebote für geflüchtete Kinder auch direkt am Unterkunftsstandort ein.