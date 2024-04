DIY-Reparaturen bei der Lufthansa Kabinenpersonal schraubt offenbar an Sitzen herum

Bei der Lufthansa überschreiten offenbar Mitglieder von Kabinen-Crews regelmäßig und ohne Problembewusstsein ihre Kompetenzen, wenn sie Reparaturen an Sitzen oder Monitor-Halterungen selbst durchführen. So lesen sich die Protokolle des internen WhatsApp-Chats „Zukunft Purser“, der dem Tagesspiegel-Checkpoint zugesandt wurde.

„Wir sollen kein Triebwerk reparieren“, beschwichtigt in den Textnachrichten unbekümmert einer der Purser – oder weiblich Purserette – genannten Chefs des Kabinenpersonals. Es geht um Reparaturversuche an Business- oder First-Class-Sitzen. Man müsse sich selbst zu helfen wissen, auf kurzem Dienstweg kreativ werden. Der „Gamechanger“: Schraubendrehersets mit austauschbaren Bits, wie es sie für wenig Geld im Baumarkt oder bei Amazon zu kaufen gibt.

In Heimwerkerforen wird kaum anders über kaputtes Spielzeug oder defekte Haushaltsgeräte gefachsimpelt. Ist die Garantiezeit abgelaufen und ein professioneller Service zu teuer, greifen dort Laien zum Schraubenzieher. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Flugzeugen sind allerdings hohe Sicherheitsauflagen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) einzuhalten, beziehungsweise deren US-Pendant Federal Aviation Administration (FAA).

„Grundsätzlich müssen alle Bau- und Bestandteile, die in der Kabine verbaut werden, von der EASA/FAA zertifiziert werden“, bestätigt ein Sprecher der Lufthansa. Komme es zu Defekten an Sitzen, könnten Crewmitglieder nachjustieren oder IT-Systeme neu starten. Von selbst mitgebrachtem Werkzeug ist dabei aber nicht die Rede.

Lufthansa-Mitarbeiter sieht hohe Sicherheitsrisiken in Amateur-Reparaturen

Am Tag nach dem Checkpoint-Beitrag ärgern sich einige der rund 400 Chat-Teilnehmer, darunter auch ein ehemaliger Vorstand der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (Ufo), über die Indiskretion aus ihren Reihen gegenüber dem Tagesspiegel. Gefahren, die sich aus eigenmächtigen Reparaturen an sensiblem Gerät für die Flugsicherheit ergeben können, sieht man dort weiterhin nicht.

Dabei könnte einiges schiefgehen, wie ein langjähriger Lufthansa-Mitarbeiter dem Tagesspiegel berichtet: „Schlimmstes Szenario an Bord: ein Feuer über dem Atlantik“, ausgelöst von der Amateur-Schrauberei an einem kabelführenden Monitorarm. Nicht ausgeschlossen, falls das Gewinde einer mitgebrachten Schraube aus dem Baumarkt zu lang ist, Kabel quetscht und einen Kurzschluss auslöst. Selbst nicht lizenzierte Akkuschrauber könnten eine Gefahr darstellen. Den Mitarbeitern selbst scheint bewusst zu sein, dass sie gegen Regeln verstoßen: Im Chat wird auch darüber gesprochen, wie sich mitgebrachtes Werkzeug am Sicherheitspersonal vorbeischleusen lässt. Seit fünf Jahren gebe es bereits Probleme mit den Sitzen, sagt der Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

„Ich repariere keine Dinge, von denen ich keine Ahnung habe“, sagt Ufo-Vorstandsmitglied Christian Bötte-Lüdemann. Er arbeitet selbst als Purser bei der Lufthansa-Tochter Condor und kann sich „überhaupt nicht“ erklären, warum unter Kollegen offenbar nicht immer so verfahren wird wie in seinem eigenen Team. Es sei einfach geregelt: „Man hat eine Technik, die sich um diese Dinge kümmert“. Kaffeemaschinen entlüften ja, aber Bauteile ändern? Das sei ein klarer Fall für ein zertifiziertes Unternehmen. „Wir sind für die Sicherheit an Bord zuständig, und nicht dafür da, Dinge zu reparieren.“

Auch Bötte-Lüdemann kennt die Probleme mit den Sitzen. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass wegen eines oder mehrerer defekter Sitze ein Flugzeug nicht abhebe. Seine Lösung für das Problem: „Wir haben die Sitze geblockt, da kommen keine Gäste mehr rauf“. Die Lufthansa Technik kümmere sich bei Gelegenheit darum.

Verständlicher werden die mutmaßlichen Verstöße gegen Sicherheitsregeln durch solche Erklärungen indes nicht. Purser werden in der Regel gut bezahlt, haben häufig eine lange Erfahrung als Flugbegleiter hinter sich, ehe sie zu Teamleitern wurden. Warum sollten sie sich freiwillig in fremde Aufgaben einmischen? Der ungenannte Lufthansa-Mitarbeiter sieht den Stellenabbau beim Technikpersonal in der Coronazeit als Ursache. Nun fehle es an Mechanikern im Unternehmen. Bis Redaktionsschluss ließ sich dieser mögliche Zusammenhang nicht mit der Lufthansa erörtern.