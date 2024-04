Doch keine 38,7 Kilometer neue Radwege 2024 Stadträtin wirft Berliner Senat Falschinformation vor

Mehrere von der Senatsverkehrsverwaltung für 2024 angekündigten Radwege werden wohl doch nicht in diesem Jahr fertig. Darauf verweist die Verkehrsstadträtin von Tempelhof-Schöneberg, Saskia Ellenbeck (Grüne), in deren Bezirk laut Senatszahlen in diesem Jahr die anteilig meisten Radwege gebaut werden sollten.

Zwar wisse die Verkehrsverwaltung von den zeitlichen Verschiebungen, führe die Projekte aber trotzdem in ihrer Liste auf, kritisiert Ellenbeck. „Der Senat weiß selbst, dass einige Großprojekte aufgrund der Verzögerungen nicht mehr in diesem Jahr fertiggestellt werden können“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Ich habe das Gefühl, dass alle Radwegprojekte, die irgendwie laufen, von der Senatsverwaltung in diese Liste aufgenommen wurden.“ Die geplanten 38,7 Kilometer Strecke, die laut Verkehrsverwaltung in diesem Jahr fertig werden sollen, sind damit wohl doch nicht erreichbar.

Für die Grunewaldstraße findet nun die Ausschreibung statt. Aber so ein Großprojekt wird nicht in einem Jahr fertig. Saskia Ellenbeck, Verkehrsstadträtin von Tempelhof-Schöneberg (Grüne)

Als Beispiel nannte Ellenbeck die Grunewaldstraße in Schöneberg. Weil das Haus von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) die Strecke umplanen wollte, konnte die Strecke erst kürzlich mit vielen Monaten Verzögerung auf den Weg gebracht werden. „Für die Grunewaldstraße findet nun die Ausschreibung statt. Aber so ein Großprojekt wird nicht in einem Jahr fertig.“

Tatsächlich gibt auch die landeseigene Radinfrastrukturgesellschaft Infravelo, die das Projekt durchführt, auf ihrer Internetseite ein Ende der Bauarbeiten für das dritte Quartal 2025 an. Die 1,6 Kilometer Strecke müssen von der Senatszahl entsprechend abgezogen werden.

Ähnlich ist es in anderen Fällen, etwa der Tempelhofer Säntisstraße, wo ebenfalls 1,6 Kilometer Radweg entstehen sollen. „Da gibt es noch gar keine Anordnung für den Radweg“, sagte Ellenbeck.

Auch zum fahrradfreundlichen Umbau der Blumenthalstraße und Parkstraße seien die Angaben falsch. „Das Projekt läuft seit Jahren, man kann aber nicht sagen, dass am Ende des Jahres alles fertig sein wird.“ Zudem gehe es nur um eine Asphaltierung. „Ein neuer Radweg entsteht nicht.“