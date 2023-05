Dopamin am Hinterkopf Warum alle Berliner Haarklammern tragen

Von den Hinterköpfen der Berliner:innen blitzen gerade knallbunte Plastikhaarklammern. Und zwar nicht in zurückhaltenden Farbtönen, die dem Haupthaar gleichen, sondern ganz gewollt sichtbar. Die Accessoires sind knallpink, orange oder leuchtend blau. Gerne mit Glitzersteinchen versehen oder zeigen betont niedliche Motive wie Erdbeeren oder Schmetterlinge oder kommen in verträumter Wolkenform an den Hinterkopf.