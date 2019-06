Bei einem „Dorffest“ rund um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain haben Unbekannte in der Nacht zu Pfingstsonntag parkende Autos und Dienstwagen der Polizei mit Farbbeuteln und auch Steinen beworfen. Ein Polizist sei am Fuß getroffen worden, habe aber den Dienst fortgesetzt, sagt ein Polizeisprecher am Sonntag. Darüber hinaus wurde demnach niemand verletzt. (Tsp)