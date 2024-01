Doris Burneleit hört auf Sie kochte in der DDR als Erste italienisch

Unmögliches möglich zu machen, war immer eine Spezialität von Doris Burneleit. Immerhin hat sie es geschafft, das einzige italienische Restaurant in der DDR aufzubauen.

Wie schwierig das war bei dem Mangel an Zutaten, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber jetzt ist sie es leid. Die Köchin, die nach dem Mauerfall zum Star wurde, gibt auf.

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie ist für sie der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die ausufernde Bürokratie macht ihr schon länger Sorge: Dass sie in anderthalb Jahren nicht mal eine Antwort bekam auf ihren Antrag, vor dem Restaurant in Friedrichshain eine Terrasse einzurichten. Und: Dass so vieles dokumentiert werden muss. „Letztlich ist es ja der Gast, der das alles zahlen muss.“

Lohnerhöhung unmöglich

Sie glaubt, dass die Politik sich viel zu weit von den Menschen entfernt hat. „Das macht mir Angst um unsere Wirtschaft.“ Wenn sie jünger wäre, würde sie wohl auswandern, sagt sie. „Ich wollte immer eine sehr gute Küche machen, die sich die meisten Menschen leisten können.“

1987 eröffnete Doris Burneleit das erste italienische Restaurant in der DDR

Dieses Ziel ist aus ihrer Sicht kaum mehr zu erreichen. Inzwischen könnten sich selbst Menschen, die ganz gut verdienen, Restaurantbesuche nicht mehr so häufig leisten. Ihren beiden Mitarbeitern in der Küche, Anke und Marco, hätte sie gerne längst mal das Gehalt erhöht. „Die kochen so gut wie ich“, sagt sie.

Ideologien will sie nicht mehr

Aber auch dieser Wunsch ist von der drohenden Mehrwertsteuer erstmal in weite Ferne gerückt worden. Sie glaubt, dass die Regierung nur noch von falschen Ideologien gesteuert ist. Und da sie selbst aus einem Land komme, in dem Ideologie eine große Rolle spielte, will sie sich das nicht länger antun.

Über ihre Pläne spricht sie noch nicht. Eine befreundete Verlegerin hat ihr vorgeschlagen, ein Kochbuch zu schreiben. Das kann sie sich gut vorstellen. „Da offenbare ich dann alle meine Geheimnisse.“

Pilgerstätte der DDR-Diplomaten

Die berühmten Malfatti könne jeder nachkochen, ist sie überzeugt. Ihr erstes Restaurant, das „Fioretto“ in Köpenick, das sie 1987 eröffnet hat, wurde rasch zu einer Pilgerstätte auch für ausländische Diplomaten in der DDR. „Das war eine sehr schöne Zeit“, erinnert sie sich. „Wir hatten so viel Erfolg.“

Ein ranghoher italienischer Politiker mit guten Kontakten zur Führungsspitze der DDR verschaffte ihr sogar mal eine Einladung nach Italien, in das Land ihrer Sehnsucht. Sie kehrte trotzdem in die DDR zurück. „Da lebte ja meine Familie.“

Vielleicht Kanada

Im Norden der Stadt habe es damals einen Versuchshof gegeben, eine LPG. Dort wurden auch Zucchini und Auberginen angebaut. Die hat sie damals immer persönlich dort abgeholt.

Heute könnte sie sich vorstellen, einen Teil des Jahres in Kanada zu leben. Sie will wegen der Familie Berlin allerdings nicht ganz hinter sich lassen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Nicole bestreitet sie vor allem den Service im „Paparazzi“ in der Lehmbruckstraße, springt manchmal auch in der Küche ein.

Die Liebe wird nicht wertgeschätzt

Inzwischen ist sie 70 Jahre alt geworden, aber das sei nicht der Grund aufzuhören. Das gesellschaftliche Klima bereitet ihr zusätzlich Sorge. Dass ohne Not Dinge teurer gemacht würden.

Da offenbare ich dann alle meine Geheimnisse. Doris Burneleit

Sie bezahle schon sieben Prozent Mehrwertsteuer für die Lebensmittel, die sie einkaufe. Die zusätzlichen 19 Prozent sind für sie auch ein Signal, dass ihre Arbeit nicht ausreichend wertgeschätzt wird, all die Liebe, die sie in die Speisen einbringt.

Gefeiert nach dem Mauerfall

„Wir Köche sind ja übersensible Wesen“, sagt sie. Auch die Tatsache, dass man seine Meinung nicht mehr offen aussprechen könne, verstört sie. Als die DDR zu Ende war, sei sie unendlich dankbar gewesen, sagt sie: „Endlich frei sein, endlich reisen können, endlich die berühmten Kollegen kennenlernen und ihre Gerichte probieren dürfen.“

Nach dem Mauerfall wurde sie selbst gefeiert, ging von Köpenick in den alten, feinen Westen. Ein Star wollte sie nicht sein, sondern nur in ihrer Arbeit weiterkommen. „Es gab keinen Unterschied zwischen meiner Arbeit und meinem Leben.“

Herablassende Kundschaft

In der Nähe des Savignyplatzes hat sie sich freilich von Anfang an nicht wirklich wohlgefühlt. Sie empfand die Kundschaft teils als herablassend; „Die sahen in mir immer die Frau aus’m Osten.“ Nach fünf Jahren verließ sie Charlottenburg, eröffnete in Prenzlauer Berg das „Paparazzi“.

2020 musste sie die Räume aufgeben. Die Suche nach einem neuen Lokal hat gedauert. Die Mieten seien einfach irrsinnig. Und ihr sei nicht klar gewesen, dass viele Restaurants in Berlin gar keine Vollküche mehr haben.

In der Pandemie ist sie mit ihrem Restaurant nach Friedrichshain gezogen. Dort will sie bis Ende Februar eventuell noch am Wochenende öffnen, auch Caterings oder Events anbieten. Danach beginnt ein neues Kapitel im Leben der kulinarischen Pionierin.