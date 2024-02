Dreck, Aggressionen, Müll Können Drehkreuze Berlins U-Bahn absichern?

Pöbelnde Fahrgäste, Prügeleien, Vermüllung – schwierige Zustände auf der Berliner U-Bahnlinie 8 haben ein altes Thema wiederbelebt: Zugangskontrollen in Form von Drehkreuzen oder anderen baulichen Barrieren in den Bahnhöfen. Durch ein geschlossenes Zugangssystem könne die Sicherheit für Fahrgäste langfristig erhöht werden – so wird Markus van Stegen von der „Berliner Zeitung“ zitiert, der die zentrale Polizeidirektion 5 leitet. Kann durch ein System wie in New York, London oder Paris der öffentliche Nahverkehr in Berlin attraktiver und sicherer werden?