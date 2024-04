Drei Berliner Standorte betroffen Galeria Kaufhof schließt Filialen in Spandau, Tempelhof und Friedrichshain

Im Zuge umfangreicher Sparmaßnahmen steht Galeria Karstadt Kaufhof vor Schließungen. Wie das Kaufhaus-Unternehmen am Samstag mitteilte, werden drei Filialen in Berlin den Betrieb einstellen. Betroffen sind die Warenhäuser in Spandau, Tempelhof, und im Ring-Center, das an der Grenze von Friedrichshain und Lichtenberg liegt.