Drei Last-Minute-Tipps für Dienstag Dissident aus Brasilien oder Chanson-Legende aus Frankreich?

Auf das Oktoberhoch folgt graues Regenwetter, doch zumindest sind die Temperaturen noch mild. So bleibt zumindest die neue Smalltalk-Phrase „Heizt Du schon?“ am Dienstag aus. Das Thema Heizkosten, Wutwinter und Energiesparen sind freilich eine Steilvorlage für Witze jeglicher Art. Das weiß auch das Ensemble der Distel, das diese Themen (neben vielen anderen) in seinem aktuellen Programm beleuchtet. Wer lieber tanzt als lacht, der findet beim Konzert im Gretchen die passenden brasilianischen Hits dazu.

