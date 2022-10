Drei Last-Minute-Tipps für Donnerstag Ein sehenswerter Streit, dazu Fleisch & Geist in Mitte und junggebliebene Dinosaurier in Kreuzberg

Viele Menschen mögen keinen Streit. Dabei meint Streit nur, so eine klug kuratierte Ausstellung im Museum für Kommunikation, dass man sich auch mit gegensätzlichen Positionen auseinandersetzt. Eine tolle Ausstellung, in der nicht nur Kinder etwas dazulernen können. Unbestritten gut sind dafür die Inszenierungen der Berliner Tanzkompanie Nico and the Navigators, die den Spagat aus klassischer Musik und modernem Tanz immer wieder aufs Vorzüglichste hinbekommt. Und dann spielen heute auch noch Dinosaur Jr. in Berlin, eine Band, die mit ihrem schönen „Gitarrenlärmrock“ seit fast 40 Jahren die Indie-Fans erfreut.

