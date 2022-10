Drei Last-Minute-Tipps für Donnerstag Genderbefreiter Cybersex, Chillwave in Schöneberg sowie eine psychedelische Lesung in Charlottenburg

Der Donnerstag wird herausfordernd divers, grenzüberschreitend chillig und psychedelisch bunt. An der Grenze zwischen Schöneberg und Tiergarten geht es los, am berüchtigten Straßenstrich: Was ist Sexualität in Zeiten des Internets? Was oder wer definiert Begriffe wie Geschlecht oder Gender? Wie verändert sich das Begehren im virtuellen Raum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine spannende und gewollt (ver)störende Cyber-Ausstellung , direkt am Brennpunkt Kurfürsten- Ecke Potsdamer Straße, direkt über einem Sexshop. Im Metropol ist dafür entspannender Chillwave aus den USA live zu erleben, auch hier verschwimmen bewusst Grenzen zwischen den musikalischen Genres. Und wer wissen will, welche heimischen Pflanzen welche psychedelischen Effekte haben, der begebe sich zur „Schönen Lesung“ in der rbb-Dachlounge, wo eine geniale Illustratorin und ein ungewöhnlicher Doktor der Medizin ihr neues gemeinsames Buch vorstellen. Egal wohin es Sie auch zieht: Entspannen Sie sich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden