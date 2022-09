Drei Last-Minute-Tipps für Donnerstag in Berlin Eine digitale Jeanne d’Arc in Kreuzberg, dreckiger Indie-Rock in Charlottenburg und ein Universalmensch

Der Donnerstag ist vermutlich der gelassenste Kulturtag der Woche. Gerne finden an Donnerstagen auch Theater- oder Opernpremieren statt und sämtliche Kinofilme starten dann ebenfalls. Heute drängen sich auch keine Touristenmassen durch die Museen, die kommen normalerweise erst am Freitag angereist. Also nutzen Sie den gelassenen Tag für ein spektakuläres Festival mit Tanz, Theater, Musik, alles im Zeichen der Digitalität, das nach langer Pause wieder mit echten Zuschauer:innen im Hebbel am Ufer stattfindet. Oder lassen Sie sich am späten Abend im Quasimodo von einer bemerkenswerten Sängerin aus Australien die Ohren mit Indie-Rock durchpusten. Wenn Sie es allerdings lieber so gelassen angehen wollen wie der Donnerstag, gehen Sie doch mal wieder ins Kino und lernen Sie dabei einen sehr gelassenen und lebenserfahrenen Dichter kennen.

