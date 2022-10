Drei Last-Minute-Tipps für Mittwoch Tanzende Bilder und Hundstage in Prenzlauer Berg oder Frauenpower auf dem Pfefferberg

Wie schreibt der Wetterbericht so schön? Ein „Wärmeberg“ würde auf uns zurollen, der Montag oder Dienstag noch einmal für sommerliche Temperaturen sorgen soll. Rollende Berge hören sich zwar nach Kulissenzauber an ... aber, nun gut, hoffen wir auf das Eintreffen dieser Vorsage. Denn durch herbstliche Laubhaufen lässt es sich noch einmal so gut hüpfen, wenn es vorher nicht geregnet hat. Und, wenn sich darunter sich nicht noch ein anderer Haufen versteckt ...

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden