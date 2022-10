Drei Last-Minute-Tipps für Montag Farbenrausch im Grunewald, Ausdruckstanz in Mitte und das Comeback einer Gärtnerin

„I don’t like Mondays“, unkten einst die Boomtown Rats, und sie hatten, zumindest in dem Song aus dem Jahr 1979, gute Gründe dafür. Aber diesen Montag können sie eigentlich nicht gemeint haben. Die Sonne lacht vom blauen Himmel herab, die Temperaturen sind noch einmal fast spätsommerlich, Berlin zeigt sich im herbstlichen Blättergewand von seiner schönsten Seite. Was könnte man nicht alles machen. Obwohl, wieso „könnte“? Vielleicht können Sie ja, frei nach New Order, einen „Blue Monday“ genießen. Wir hätten da ein paar Vorschläge.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden