Drei Personen in Klinik Gefahrgutaustritt bei Entsorgungsfirma in Berlin

In Berlin-Rudow ist es am Mittwochnachmittag wegen eines Gefahrgutaustritts zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte, trat ein unbekannter Stoff in geringer Menge aus. Drei Personen, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatten, wurden in eine Klinik eingeliefert.

Sie sollen leichte Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Hautreizungen gehabt haben, sagte der Feuerwehrsprecher. Der unbekannte Stoff sei bei dem Entsorgungsunternehmen angeliefert worden. Er war laut dem Sprecher nicht markiert und wird nun von Einsatzkräften der Analytischen Task Force der Berliner Polizei untersucht.

Das Gelände sei zurzeit geräumt, es bestehe keine öffentliche Gefahr, sagte der Sprecher. Der Einsatz laufe seit etwa 14.30 Uhr, aktuell seien rund 60 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Kanalstraße ist zwischen Distelweg und Salbeistraße voll gesperrt. (Tsp)