Drei Verletzte Fahrerloses Motorrad fährt in Berlin-Pankow Fußgängerinnen an

Zwei Fußgängerinnen und ein Motorradfahrer sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Am Luchgraben unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung der Bundesstraße 2 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte.

Nach Polizeiangaben fuhr das Motorrad schlingernd weiter und prallte gegen zwei 21 und 23 Jahre alte Passantinnen, die in der Nähe eines geparkten Transporters standen. Dann sei das Zweirad auch gegen den Transporter gekracht und schließlich zum Liegen gekommen.

Der 20-jährige Fahrer erlitt Hautverletzungen an Armen und Beinen und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die 21-Jährige wurde mit Verletzungen am ganzen Körper ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 23-jährige Begleiterin erlitt Verletzungen am Rumpf und am Bein, konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus aber wieder nach Hause gehen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)