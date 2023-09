Drive-By-Shooting im Schillerkiez Berliner Polizei sucht Zeugen nach Schüssen aus fahrendem Auto

Nach einem sogenannten Drive-By-Shooting am Herrfuhrtplatz im Neuköllner Schillerkiez bittet die Berliner Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. In einem Zeugenaufruf wird nach Personen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Am Dienstag, 29. August, wurden gegen 23.50 Uhr mehrere Schüsse auf zwei Männer abgegeben, ein 20-Jähriger wurde dadurch Bein verletzt. Die Täter flüchteten anschließend mit einem Mercedes-Benz GLA, der kurze Zeit später ausgebrannt am Delfter Ufer entdeckt wurde.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Angriff um eine Clan-Fehde handelt. Nach Tagesspiegel-Informationen gehört einer der Angegriffenen zu einer im Clan-Milieu bekannten Großfamilie.

Die Mordkommission ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und fragt, wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann. Insbesondere fragen die Ermittler, wer nach den Schüssen rennende Personen gesehen hat, wem der grau-metallic-farbene Mercedes-Benz GLA aufgefallen ist und wer Angaben zum Brand des Fahrzeugs am Delfter Ufer machen kann.

Hinweise können an die 5. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911555 oder an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. (Tsp)