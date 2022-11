Drogen und Waffen in Wohnung gefunden Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer in Berlin-Marzahn fest

Die Polizei hat am Sonntag in Berlin-Marzahn einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Zuvor hatten Einsatzkräfte einer Hundertschaft die Wohnung in der Mehrower Allee am Abend durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Dabei hätten die Polizist:innen nicht nur verschiedene Betäubungsmittel wie Cannabis, Amphetamine, MDMA und Kokain in „nicht geringer Menge“, sondern auch Arzneimittel und selbst hergestellte pyrotechnische Gegenstände sichergestellt. Außerdem fanden die Einsatzkräfte einen nicht zugelassenen Elektroschocker, ein Luftgewehr mit Munition, einen Teleskopschlagstock, drei Reizstoffsprühgeräte, ein Messer und weitere Waffen.

Die Kriminaltechnik sicherte und transportierte die pyrotechnischen Gegenstände ab. Auf Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Tiergarten gegen den 34-Jährigen am Montag einen Haftbefehl wegen bewaffneten unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

