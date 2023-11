Drogenkrise in Berlin Kreuzberger Suchtpraxis droht nach 40 Jahren das Aus – Ärzte protestieren

Während die offene Drogenszene in Berlin wächst, muss eine der bekanntesten Suchtpraxen der Stadt wohl bald schließen. Unter den fast 6000 Fällen, die in der Gemeinschaftspraxis am Schlesischen Tor pro Jahr behandelt werden, befinden sich 130 Substitutionspatienten – ganz überwiegend Männer und Frauen mit einer Heroinsucht.