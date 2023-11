Drogentote in Berlin Die Stadt steuert auf einen neuen Höchstwert zu

Berlin steuert auf einen neuen Höchstwert an Drogentoten im Jahr 2023 zu. Bis Ende Juli dieses Jahres sind bereits 162 Menschen an den unmittelbaren Folgen des Konsums illegaler Drogen verstorben. Das geht aus einer Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco an die Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Im Vorjahreszeitraum lag der Wert bei 135, im Jahr 2021 gab es bis Ende Juli 151 Drogentote in Berlin – ebenfalls schon ein Höchststand.