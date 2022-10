„Du machst mich echt heiß“ Womit Frauen in der Berliner Polizei zu kämpfen haben

„Muschis“, „Blondchen“, „unsere Fotzen“ – so werden sie von einigen der männlichen Kollegen genannt. Fast jede junge Berufseinsteigerin soll bei der Polizei hierzulande sexuelle Übergriffigkeiten erlebt haben, oft in Form solcher Bezeichnungen. Dazu sollen auch Anmachsprüche zählen, etwa: „Du trägst ja heute wieder deine geile Strumpfhose. Du machst mich echt heiß.“ Diese Beispiele dokumentiert Kriminalhauptkommissar Oliver von Dobrowolski in seinem Anfang des Jahres veröffentlichten Buch „Ich kämpfe für eine bessere Polizei“. Der Arbeitsort, an dem sich diese Szenen zutragen, ist die Berliner Polizei.

