Durch das Smartphone abgelenkt Frau stürzt in S-Bahngleis und wird fast überfahren

Das wäre fast schiefgegangen: Weil sie durch ihr Smartphone abgelenkt gewesen war, stürzte eine Frau in der Nacht zu Donnerstag in das Gleisbett am S-Bahnhof Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain. Eine heranfahrende Bahn musste eine Gefahrenbremsung einlegen, um die Frau nicht zu überfahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach sei die Frau kurz nach Mitternacht aus Unachtsamkeit in die Gleise gefallen, weil sie beim Gehen auf ihr Handy schaute. Die einfahrende S-Bahn der Linie S42 leitete sofort eine Notbremsung ein, während sich die 33-Jährige gerade noch in einen Rettungsschacht unter dem Bahnsteig retten konnte.

Einsatzkräfte der Bundespolizei retteten die Frau anschließend aus den Gleisen. Sie erlitt bei dem Sturz ein Hämatom an der Stirn sowie Prellungen an der Hüfte. Sie wurde von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrgäste der S-Bahn sowie der Triebfahrzeugführer blieben bei dem Vorfall unverletzt. Es kam jedoch zu Auswirkungen auf den anschließenden S-Bahn-Verkehr. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Erneut warnt die Bundespolizei vor den Gefahren an Bahnanlagen. Leichtsinniges und unachtsames Verhalten kann lebensgefährlich sein und ist zudem strafbar. Erst im Februar hat ein 37-Jähriger Mann beim Überqueren der Bahnsteige am S-Bahnhof Schöneweide seinen Arm verloren. Ein Jugendlicher wurde im März von einer U-Bahn überrollt und dabei schwer verletzt. Der 13-Jährige war ohne Fremdeinwirkung auf die Gleise gestürzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.