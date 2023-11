Dwayne „The Rock“ Johnson kommt nach Berlin Wachsfigur bei Madame Tussauds enthüllt

Endlose Schlangen, zahlreiche Selfie-Verrückte und ein Promi-Andrang, der seinesgleichen sucht – die Rede ist natürlich von Madame Tussauds, dem Wachsfigurenkabinett in Sichtweite zum Brandenburger Tor. Dort tummelt sich alles, was Rang und Namen hat. Ob Brad Pitt, Angelina Jolie oder Matthias Schweighöfer – wer etwas auf sich hält, lässt sich in Wachs modellieren und posiert fortan ewig grinsend mit den begeisterten Touris.

Für sein Perlweiß-Lächeln ist auch Hollywood-Liebling Dwayne „The Rock“ Johnson bekannt. Der Schauspieler und ehemalige Wrestling-Star ist dank seiner muskelbepackten 1,96 Meter eine durchaus imposante Erscheinung. Dem steht auch die neue Wachsfigur in nichts nach. Oder besser gesagt: die neuen Wachsfiguren. Denn „The Rock“ gibt es bereits einige Male, verteilt in den Madame-Tussauds-Kabinetten in den USA und Asien. Ab sofort also auch in Berlin – das dürfte seine Fans doch freuen.

Parallel zu der Berliner Figur haben die Künstler des Madame Tussauds zwei weitere Exemplare für Amsterdam und Dubai gefertigt. Mittels detaillierter Messungen und Referenzfotos sind die Duplikate des echten „The Rock“ entstanden. Die drei Figuren sind jeweils einem Red-Carpet-Look des Schauspielers nachempfunden. Der Berliner Doppelgänger trägt die Nachbildung des blumigen Seidenanzugs, den Johnson zur Weltpremiere des Erfolgsfilms „Jumanji: The Next Level“ trug.

Der echte Dwayne Johnson freut sich, dass es von ihm nun bereits neun Wachsfiguren weltweit gibt. „Das ist so cool und spaßig“, sagte der Star und betonte: „Ich liebe es, meine Fans auf der ganzen Welt zu treffen und meine Figuren bei Madame Tussauds sind die beste Gelegenheit, um mit ihnen in Verbindung zu treten. Kommt alle vorbei und lasst uns zusammen eine gute Zeit haben und auf die Rock-Wachsfiguren anstoßen, die viel cooler sind als der echte Mensch.“

Das lassen sich seine treuen Fans sicher nicht zweimal sagen. Zu finden ist der Berliner Dwayne ab sofort im Bereich „Award Party“ bei Madame Tussauds.