Egoisten, Spalter, unsichere Kandidaten Was die Abrechnung der Berliner SPD mit Grünen und Linken bedeutet

Der Berliner SPD-Landesvorstand will lieber mit der CDU über eine neue Koalition verhandeln als mit den bisherigen Partnern. Das SPD-Beschlusspapier ist eine bittere Abrechnung mit Grünen und Linken. Es ist der „Bericht der Sondierungskommission an den Landesvorstand der Berliner SPD“. Zu lesen ist darin, dass die Gespräche mit Grünen und Linken den SPD-Vorstand wenig überzeugt haben.

In einer Koalition mit Grünen und Linken wäre es „bei weiter sinkenden Zustimmungswerten“ schwer, „einen echten Neuanfang zu vermitteln“, heißt es in dem SPD-Papier. Es gebe seit sechs Jahren eine „hohe Anzahl ungelöster koalitionsinterner Konflikte“. Eine Verbesserung der Bilanz in für die SPD wesentlichen Themen wie Wohnungsbau und Sicherheit, aber auch die Aussicht für die Abgeordnetenhauswahl 2026 seien in dem „krisenbelasteten Bündnis kaum positiv darstellbar“.

Der Tagesspiegel erklärt, was die harten Sätze über die alten Bündnispartner, mit denen die SPD seit 2016 koalierte, bedeuten.

Zitat: „Das Ergebnis der Sondierungen mit Grünen und Linken ist von der gemeinsamen Einschätzung getragen, dass Rot-Grün-Rot in Berlin derzeit kein gemeinsames dauerhaftes und belastbares Projekt darstellt, das mit hinreichender Sicherheit bis 2026 trägt.“

Heißt übersetzt: Die SPD hält Grüne und Linke für unsichere Kandidaten und wankelmütig. Es fehlt Vertrauen, Kontinuität und ein Mindestmaß an Verlässlichkeit.

Zitat: „Darüber hinaus bestehen erhebliche Zweifel an der Umsetzungsbereitschaft derzeitiger und zukünftiger Koalitionsverabredungen.“

Heißt: Nicht einmal die im bisherigen, 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag verabredeten Eckpunkte für Rot-Grün-Rot wurden von Grüne und Linke in den Sondierungsgesprächen bestätigt. Sie stellen vielmehr alles infrage. Für die verbleibenden dreieinhalb Jahre Regierungszeit ist das der SPD zu wenig. Sie zweifelt, ob Grüne und Linke den neuen Koalitionsvertrag einhalten würden.

Die Grünen – für die SPD kein verlässlicher Partner mehr

Im Sondierungsbericht werden jeweils einzeln auch die Grünen und Linken eingeschätzt. Zuerst sind die Grünen dran, die Überschrift zu diesem Abschnitt ist bereits vernichtend. Sie lautet: „Stark überwiegende Eigeninteressen der Grünen“.

Zitat: „In nahezu allen politischen Teilbereichen haben die Grünen erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Verabredungsfähigkeit aufkommen lassen. Selbst bezüglich des bestehenden Koalitionsvertrages sah sich die Sondierungsgruppe mit ständigen Relativierungen konfrontiert.“



Heißt: Wer hat Rot-Grün-Rot verraten? Nicht die Sozialdemokraten! Sühnen sollten jetzt die Grünen. Aus Sicht der SPD-Verhandler gab es nette Gespräche, aber die Grünen sind zu selbstbewusst aufgetreten, ohne sich zu bekennen. Sie wollten sich alle Wege und Rettungsgassen zu Schwarz-Grün offenlassen, sich nicht zu stark festlegen auf Rot-Grün-Rot. Bekanntlich gab es Druck von den Bundes-Grünen auf die Berliner Landespartei: Erst haben sie bei der Wiederholungswahl durch Stagnieren beim Ergebnis versagt, das Potenzial in Berlin nicht genutzt, bürgerliche Wählerschichten vergrätzt, dann nicht das Druckmittel Schwarz-Grün für die Ampel im Bund verstanden.

Zitat: „Insbesondere wurden sektorübergreifend Zielzahlen oder die Verbindlichkeit von Absprachen in Abrede gestellt. Das betrifft beispielsweise den Wohnungsbau und die Wohnungsbauförderung, den Schulneubau und die Schulsanierung, die Lehrkräftebildung, die Fortführung sowohl des 9-Euro-Sozialtickets als auch des 29-Euro-Tickets, Verbesserungen bei der Besoldung und Vergütung der Landesbeschäftigten und die Wiedereingliederung von Töchtern in die Landesunternehmen.“

Heißt: Mit den Berliner Grünen ist kein Staat zu machen. Die Grünen haben aus Sicht der SPD ganz böse gefoult. Rot-Grün-Rot wollten sie zwar und sich damit eine angebliche „progressive“ Mehrheit für Berlin auf die Fahne schreiben. Doch sie wollten sich nicht festlegen und sich immer eine Hintertür offenlassen. Die SPD hat demnach klare und ihr wichtige Punkte formuliert: Alles, was aus ihrer Sicht zu tun ist. Aber was bisher galt, hat die Grünen offenbar nicht interessiert. Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.

Aktivisten zerstören Verlässlichkeit: Bittere Erkenntnis zur Linken

Lange Jahre war aus Sicht der SPD auf die Linke Verlass. Absprachen haben funktioniert, es war ein Geben und Nehmen. Doch die Zeiten sind vorbei, die Linkspartei steht vor einem Wandel. Die Kurzdiagnose der SPD lautet: „Angespannte parteiinterne Situation der Linken“.

Zitat: „Es bestehen keine Zweifel an der verbindlichen Herangehensweise und Verabredungsfähigkeit der politischen Führung der Linkspartei. Dennoch steht die Partei vor einer Zerreißprobe, deren Ausgang aktuell ungewiss erscheint.“

Heißt: Alle wissen, dass die Linke am Scheideweg steht. Die alten Wähler im Osten der Stadt sterben aus, die Vormachtstellung im Osten ist dahin, die Linke wurde von der CDU überholt. Einst war die Linke ein ernst zu nehmender Partner, von 2002 bis 2011 regierten SPD und Linke in einer Zweierkoalition. Die Linke trug die Sarrazin-Spardiktate mit, die Partei war auf Kurs, die Führung setzte es bis zur Basis durch. Selbst im RGR-Bündnis galten die Linken für die SPD als zuverlässiger als die Grünen.

Zitat: „Zentrale Protagonist:innen arbeiten derzeit aktiv an einer Spaltung der Partei. Auf Landesebene bestehen erhebliche Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit verabredeter Positionen in der Breite der Partei.“

Heißt: In Partei und Abgeordnetenhausfraktion sitzen zu wenige Genossen mit Weitblick und zu viele Quertreiber, zu viele Aktivisten – die nicht wissen, wie man Macht organisiert. Sie haben keine Ahnung davon, wie man gemeinsam Kompromisse findet, verteidigt und Fronten schließt. Die bisherige Führung ist ein verlässlicher Partner – verlässlicher als die Grünen-Spitze. Aber wenn selbst die Führungsleute der Linken nicht wissen, ob sie RGR erneut gegen Quertreiber durchsetzen und absichern können, dann ist kein Verlass mehr auf den bisherigen Bündnispartner.

Zitat: „In den Sondierungen hat sich die Überzeugung herausgearbeitet, dass die Aufweichung von Beschlüssen und die Verzögerung von Prozessen, zum Beispiel bei der Wohnungsbauförderung oder bei Bebauungsplänen, sich nicht nur verstetigen, sondern verstärken werden.“

Heißt: Schon bisher gab es bei den Linken Kräfte, die klare Verabredungen torpediert, die mehr Steine in den Weg gelegt haben, die in Ideologiewolken träumten und Realitäten entschwebten, als Absprachen einzuhalten. Diese Kräfte haben in der Linken nach der Wiederholungswahl an Einfluss gewonnen: Aktivisten, die ihre Angriffe auf die gemeinsame Koalition nicht einstellen, sondern intensiveren würden.

Weniger Risiken, mehr Gestaltung, mehr Profil

Diese Risiken wollte die SPD nicht bis zum Ende der Legislatur im Jahr 2026 eingehen. Die „wesentlichen politischen Positionen der SPD“ fänden sich „bei der Kompromissfindung“ mit der CDU eher wieder. Nur bei der CDU bestünden „eine positive Prognose zur realistischen Umsetzbarkeit“ und „in allen Bereichen große Schnittmengen“.

In einem Zweierbündnis mit der CDU gebe es weniger Reibungsverluste und mehr Gestaltungsmacht. Eigene Vorhaben könnten besser umgesetzt und das eigene Profil besser geschärft werden.

