Ehefrau mit Kissen erstickt 78-Jähriger gesteht vor Berliner Landgericht unter Tränen

Es war Liebe auf den ersten Blick, es folgten 40 wunderbare Jahre. „In guten wie in schlechten Tagen – das Versprechen haben wir uns gegeben“, erklärte der Angeklagte, Karl-Heinz N., am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht und gestand das bittere Ende. „Ich habe meine Frau getötet, indem ich ihr ein Kissen auf Mund und Nase drückte“, so der 78-Jährige. Aus Verzweiflung und Überforderung sei es geschehen. Danach habe er versucht, sich selbst zu töten.

Die Anklage lautet auf Totschlag. Am 31. Mai vorigen Jahres habe er seiner Frau, die unter einer massiven Herz-Kreislauf-Erkrankung gelitten habe, in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Hakenfelde umgebracht, so die Staatsanwaltschaft.

Der deutsche Angeklagte hatte laut Ermittlungen nach der Tat einen Abschiedsbrief an die gemeinsame Tochter geschrieben und sie darin um Verzeihung gebeten, dann telefonisch die Polizei informiert und die Tür der in der dritten Etage gelegenen Wohnung geöffnet, bevor er schließlich über das Balkongeländer des Hauses gesprungen war. Sanitäter hatten ihn gerettet.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

N. und die Norwegerin hatten sich im Urlaub auf Zypern kennengelernt. Sie wurden Eltern einer Tochter, führten ein schönes Leben. Bis gesundheitliche Probleme der Frau zunahmen. Er pflegte die 79-Jährige – „ich habe wirklich alles gemacht“, so der Senior.

Im Herbst 2021 habe er sich erfolglos um externe Hilfe bemüht. N. gab, bei seiner Krankenkasse angerufen und auf eine Haushaltshilfe gehofft zu haben. Letztendlich sei jedoch nur eine telefonische Begutachtung durch den Medizinischen Dienst erfolgt. Dabei habe seine Frau behauptet, es gehe ihr sehr gut. Tatsächlich sei sie nur noch Haut und Knochen gewesen, habe kaum atmen können. Schließlich habe er sie getötet – „für mich war es unerträglich, sie so leiden zu sehen“.

Für den Prozess gegen den 78-Jährigen, gegen den kein Haftbefehl erlassen wurde, sind drei weitere Tage bis zum 15. Februar geplant. (mit dpa)

