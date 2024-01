Ehepaar blockiert Autotür Verdächtiger steckt bei versuchtem Diebstahl in Berlin-Neukölln im Auto fest

In der Nacht zum Dienstag scheiterte in Berlin-Neukölln ein Autodiebstahl. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Gegen 2.15 Uhr wurde ein Ehepaar im Ortsteil Rudow von der Alarmanlage ihres Autos geweckt. Kurz darauf verriegelten die beiden die Türen ihres Autos, sodass der Täter das Fahrzeug nicht mehr verlassen konnte. Infolgedessen konnten die angerückten Einsatzkräfte der Polizei den eingesperrten 40-Jährigen umgehend festnehmen.

Er wurde an ein Fachkommissariat überstellt. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)