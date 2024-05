Ein Berliner Haus erzählt seine Geschichte Ausstellung über die Menschen aus der Brückenallee 33

Wenn Häuser Geschichten erzählen könnten, wäre Berlin eine der spannendsten Bibliotheken der Welt. Aber es braucht immer Menschen, die sich aktiv darum kümmern, dass ein Haus lebendig wird durch seine Bewohner.

Mit dem Haus Brückenallee 33 ist das durch eine Verkettung glücklicher Umstände jetzt gelungen. Zwar ist das großbürgerliche Gebäude mit weiten Teilen des damaligen Hansaviertels am 22. November 1943 bei einem Bombenangriff zerstört worden. Seine Geschichte aber ist derzeit in einer sehr sehenswerten Ausstellung in der Hansa-Bibliothek zu sehen.

Zu danken ist das den weit über die Stadt hinaus reichenden typischen Berliner Netzwerken. Der frühere stellvertretende Direktor des Jüdischen Museums, Tom Freudenheim, stammt selbst zwar aus Buffalo im Staat New York. Aber sein Vater Ernst Freudenheim hat 15 Jahre seines Lebens in diesem Haus verbracht, von 1905 bis 1930.

Aufzeichnungen aus der Emigration

Bei der Vorbereitung einer Ausstellung über jüdische Künstler kam der Verein Gleis 96 in Kontakt mit dem Kulturwissenschaftler Joachim Schlör von der Universität Southampton. Dem hatte Tom Freudenheim die Aufzeichnungen seines Vaters Ernst anvertraut. In der Emigration in den USA hat er sich erinnert an das Leben in diesem herrschaftlichen Haus.

Ausstellung „Das Haus Brückenallee 33. Ein deutsches Kaleidoskop“ Bis 31. Mai in der Hansa-Bibliothek, Altonaer Straße 15, Berlin. Geöffnet Mo, Fr 13 bis 19.30 Uhr, sowie Di, Mi, Do 12 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 14 Uhr. Eintritt frei.

Dort wohnte unter anderem der Maler und Grafiker Hermann Struck, bei dem zum Beispiel Marc Chagall in die Schule gegangen ist. Sein Atelier lag im 3. Stock. Darunter residierte der Generaloberst Helmuth Johannes von Moltke.

Aufregende Besuche des Kaisers

Unter der Familie Freudenheim lebte im 1. Stock Friedrich von Ilberg, der Leibarzt des Kaisers Wilhelm II. Der kam sogar manchmal zu Besuch, was offenbar erhebliche Aufregung verursachte.

Im Hinterhaus lebten unter anderem ein Kriminal-Schutzmann und Friedrich Tornow, der als langjähriger Hauswart und Verwalter eine ebenfalls wichtige Persönlichkeit war. Das Haus entsprach damals technisch durchaus modernen Standards.

Joachim Schlör hat die Ausstellung wissenschaftlich begleitet, da sie zu seinem aktuellen Buchprojekt passt. „In das Haus einzuziehen, war auch ein Symbol des Aufstiegs“, sagt er. Allerdings interessiert ihn auch die Frage, wie die Bewohner wieder hinausgekommen sind. Faszinierend findet er die besondere Mischung der Menschen, die in der Brückenallee 33 lebten.