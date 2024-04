Tagesspiegel Plus Ein Jahr Schwarz-Rot : So urteilt die Stadtgesellschaft über Berlins Regierung

Am 27. April 2023 lösten CDU und SPD die rot-grün-rote Koalition ab. Was hat sich seitdem verbessert? Und was verschlechtert? Vereine, Initiativen, Verbände und Religionsgemeinschaften antworten.