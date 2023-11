Ein Monat Ungewissheit Partner der Berliner Holocaust-Gedenkstätte ist jetzt Geisel der Hamas

„Es sind nur Bomben“ – das ist das Letzte, was Yuval Danzig von seinem Vater Alex hörte. Am Morgen des 7. Oktober hatte er noch mit ihm telefoniert. Es war der Tag, an dem die Terroristen der Hamas Israel überfielen. Alex Danzig, ein 75-jähriger Sohn eines Holocaust-Überlebenden, war zu diesem Zeitpunkt im Kibbuz Nir Oz; einem jener Orte im Süden Israels, in denen die Hamas am Heftigsten wütete.