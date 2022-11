Einbrecher und Energiekrise Berliner Polizei warnt vor Anstieg der Einbruchszahlen

Nach zwei Berliner Corona-Wintern sind tagsüber viele Wohnungen inklusive Homeoffice wieder leer – und die Einbrecher zurück. Damit die keine Profiteure der Energiekrise werden (ausgeschaltete Lichtschalter ff.), bedarf es aufmerksamer Nachbarn, Mieter und Hauseigentümer.

Deshalb laden in Berlin-Spandau Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner, SPD, und Kathja von Holdt, Chefin der Altstadt-Wache in der Moritzstraße, zum Info-Abend ins Rathaus: 22. November, 18 Uhr im Bürgersaal.

Spandaus Kriminalitätsstatistik Die Kriminalitätsstatistik in Spandau, Ortsteil für Ortsteil: Von Sexualstraftaten, Autodiebstählen, Drogendelikten - hier finden Sie die konkrete Lage von Kladow bis Hakenfelde, von Staaken bis Siemensstadt in der großen Tagesspiegel-Auswertung.

„Mit der Coronapandemie sind die Fallzahlen beim Wohnraumeinbruch stark zurückgegangen. Dieses Jahr haben wir jedoch eine ganz andere Situation“, so Spandaus Polizeichefin. (Die zweite Spandauer Wache in der Schmidt-Knobelsdorf-Straße leitet übrigens ebenfalls eine Frau: Beate Schmidt).

„Das öffentliche Leben findet wieder statt, das heißt, die Bevölkerung ist wieder unterwegs – zur Arbeit, in Restaurants, zur Freizeitgestaltung. Gleichzeitig befinden wir uns in einer großen Wirtschafts- und Energiekrise“, so Kathja von Holdt. „Das Geld wird knapper, das Leben teurer und zum Energiesparen wird weniger Licht eingeschaltet…“ Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Hier gibt es mehr Infos für Sie.

Lesen Sie mehr aus dem aktuellen Spandau-Newsletter

270.000 Abos und es werden jede Woche mehr: In Berlins Bezirksnewslettern bündeln wir für Sie exklusive Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche - und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuelle Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Weihnachten Spezial : die wichtigsten Termine in Spandau - mit Tipps von Gemeinden und Lesern

: die wichtigsten Termine in Spandau - mit Tipps von Gemeinden und Lesern Weihnachten in der Zitadelle und in der Altstadt: Interview mit dem Chef über Schlittschuhbahn, Pyramide, LGBTI-Fest und E-Sportler am Glühweinstand

und in der Altstadt: Interview mit dem Chef über Schlittschuhbahn, Pyramide, LGBTI-Fest und E-Sportler am Glühweinstand Himmlisch! Weihnachtssingen am Ufer des Glienicker Sees

am Ufer des Glienicker Sees Mit Feuer und Drinks : 1. Weihnachtsmarkt am Barfly

: 1. Weihnachtsmarkt am Barfly Weihnachten auf dem Schulhof der schönen Gartenstadt Staaken

der schönen Gartenstadt Staaken Klassiker zum Auftakt : Ur-Weihnachtskranz im Johannesstift

: Ur-Weihnachtskranz im Johannesstift Nach Coronapause : Dorfpfarrer lädt zum Weihnachtsmarkt in Gatow

: Dorfpfarrer lädt zum Weihnachtsmarkt in Gatow 3 Tipps für Kladow : Weihnachten mit Wolle, Kunst und Esel

: Weihnachten mit Wolle, Kunst und Esel Florida Eis wird vom Landeschef in Sachsen-Anhalt empfangen

wird vom Landeschef in Sachsen-Anhalt empfangen Pflegecampus, Bahnhofsmission und Spreeradweg : News zu Baustellen

: News zu Baustellen Update zu den Neuwahlen in Spandau

zu den Neuwahlen in Spandau Vorsicht vor Einbrechern! Info-Abend der Polizei im Rathaus

Info-Abend der Polizei im Rathaus Viele Tipps : Klassik, Gitarren, Sternegucken, Bibliotheken...

: Klassik, Gitarren, Sternegucken, Bibliotheken... Kiezsport : Neuer Slogan für Sportfreunde Kladow, Sportnacht in der Traven-Schule

: Neuer Slogan für Sportfreunde Kladow, Sportnacht in der Traven-Schule „Diese S-Bahn-Bilder sucht doch der Görke!“ Fotos von der blauen Siemensbahn

sucht doch der Görke!“ Fotos von der blauen Siemensbahn Aus dem 1. FC Union aus Köpenick wird der 1. FC Westend bei Spandau

der 1. FC Westend bei Spandau ...und noch viel mehr in unseren Bezirksnewslettern: www.tagesspiegel.de/bezirke

