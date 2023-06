Einbruch in Berlin-Hermsdorf Maskierte Männer fesseln Haushaltshilfe und sperren sie ein

Einbrecher haben am Montagmorgen im Berliner Ortsteil Hermsdorf (Bezirk Reinickendorf) eine Haushaltshilfe gefesselt und eingesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 60-Jährige dabei leicht verletzt.

Gegen 8.45 Uhr sollen zwei maskierte Männer durch eine offenstehende Tür in das Einfamilienhaus in der Solquellstraße eingedrungen sein. Den Angaben zufolge fesselten sie die Hausangestellte und sperrten sie in einem Raum ein. Dann durchsuchten die beiden Einbrecher das Haus, entwendeten Schmuck und Geld und flüchteten.

Als die beiden Hausbesitzer, ein 79-Jähriger und eine 78-Jährige, wenig später wieder nach Hause kamen, entdeckten sie den Einbruch, befreiten die eingeschlossene Frau und riefen die Polizei.

Die 60-Jährige wurde leicht an den Händen verletzt. Die Ermittlungen zum Raub dauern an.