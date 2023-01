Einbruch in Berliner Grundschule Jugendliche wollten elektronische Gegenstände stehlen

Am späten Donnerstagabend alarmierte der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei zu einer Grundschule in Berlin-Pankow. Nachdem die Alarmanlage der Schule in der Wollankstraße gegen 23.10 Uhr ausgelöst worden war, hatte der 65-jährige Security-Mann laut Polizeiangaben eine eingeschlagene Fensterscheibe im Hochparterre bemerkt. Außerdem fielen ihm zwei maskierte Personen in der ersten Etage auf.

Daraufhin umstellen Polizisten das Schulgebäude und durchsuchten es mit Unterstützung eines Diensthundes. Im vierten Stock trafen sie auf die beiden 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen und nahmen sie fest. Bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Einbrecher fanden die Beamten verschiedene Werkzeuge und entwendete elektronische Gegenstände wie Tablet-Stifte und Adapter aus dem Bestand der Schule.

Laut Polizeiangaben wurde der jüngere der beiden Einbrecher bei der Festnahme am Bein und an der Nase verletzt. Er wurde von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide mutmaßlichen Täter wurden ihren Eltern übergeben, die Ermittlungen dauern an.

Zur Startseite