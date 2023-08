Einbruch in Reinickendorf Unbekannte knacken Schließfächer in Berliner Bank

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in eine Bank in Berlin-Reinickendorf eingebrochen. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, löste gegen 16 Uhr der Einbruchsalarm der Filiale an der Residenzstraße aus. Mitarbeitende und Kunden hätten die Bank daraufhin verlassen und die Beamten alarmiert.

Vor Ort entdeckten die Polizeikräfte den Angaben nach eine aufgehebelte Tür sowie mehrere aufgebrochene Schließfächer im Untergeschoss. Die Polizei ermittelt nun zu einer etwaigen Beute und fahndet nach den Tatverdächtigen. (Tsp)