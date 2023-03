Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe Staatsanwalt fordert mehrjährige Haftstrafen für Berliner Remmo-Männer

Im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hat die Staatsanwaltschaft für fünf der sechs Angeklagten mehrjährige Haft- oder Jugendstrafen gefordert. Für einen Mann plädierte der Anklagevertreter auf einen Freispruch.

Die Beschuldigten im Alter von 24 bis 29 Jahren stehen seit Januar 2022 wegen des Diebstahls historisch wertvoller Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe vor Gericht.

Die Täter seien „mit erheblicher krimineller Energie und Rücksichtslosigkeit vorgegangen“, sagte Weber in seinem Plädoyer. Konkret forderte die Staatsanwaltschaft für zwei Angeklagte sechs Jahre und acht Monate Freiheitsstrafe und für einen weiteren fünf Jahre und zehn Monate Haft.

Für zwei weitere Angeklagte wurden jeweils Jugendstrafen von sechs Jahren beziehungsweise viereinhalb Jahren beantragt. In etwa vier Wochen soll die Verteidigung plädieren, das Urteil wird am 16. Mai erwartet.

Deal mit Angeklagten sorgte für Kritik

Zuvor hatte sie zu Beginn ihres Plädoyers den sogenannten Deal für eine Wiedergewinnung der Beute gegen öffentliche Kritik verteidigt.

„Wir hatten gute Gründe für die Entscheidung und ich würde mich wieder so entscheiden“, sagte Oberstaatsanwalt Christian Kohle am Freitag. Rechtlich sei sie sicher nicht falsch gewesen, ob sie das moralisch, prozesstaktisch, kriminalpolitisch war, wisse er nicht. Es sei allein darum gegangen, die in Aussicht stehende Rückgabe der Schmuckstücke angemessen zu berücksichtigen und einen Anreiz dafür zu schaffen.

Über das reduzierte Strafmaß könne man streiten, sagte Kohle. „Ich denke, wir sollten etwas demütiger sein und nicht vergessen“, dass es Ende November 2022 keine Spur zu der Beute gegeben und auch keine konkrete Aussicht auf deren Rückführung bestanden habe.

Mit dem Entgegenkommen wollte man „retten, was zu retten war“, sagte Kohle. Die Angeklagten würden wahrscheinlich verurteilt und man dürfe nicht vergessen: „Auch fünf oder sechs Jahre Haft sind eine sehr lange Zeit.“

Einige Schmuckstücke fehlen noch immer

Der Kunstdiebstahl aus Sachsens Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Die Täter erbeuteten 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro und verursachten zudem mehr als eine Million Euro Schaden. Teilweise sind die Schmuckstücke beschädigt, einige Teile wie die Große Brustschleife der Königin Amalie Auguste fehlen jedoch weiterhin.

Seit gut einem Jahr müssen sich dafür sechs junge Männer zwischen 24 und 29 Jahren verantworten. Die Deutschen aus der bekannten arabischstämmigen Berliner Großfamilie Remmo sind wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls, der Brandstiftung und der besonders schweren Brandstiftung angeklagt.

Fünf von ihnen hatten vor Gericht zugegeben, an dem Coup oder der Vorbereitung beteiligt gewesen zu sein und Reue gezeigt. Die Bereitschaft dazu resultiert aus einer zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht geschlossenen Verständigung.

Zuvor war der Großteil der Beute kurz vor Weihnachten 2022 zurückgegeben worden. Ein weiterer Beschuldigter streitet eine Täterschaft unter Verweis auf ein Alibi ab. (dpa/afp)

