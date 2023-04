Tagesspiegel Plus Eine neue Waffe für den Staat? : So wollten SPD, Grüne und Linke Vergesellschaftungen in Berlin durchsetzen

Schwarz-Rot will ein Enteignungsrahmengesetz schaffen. Mit dem Verhandlungsergebnis des einstigen Linksbündnisses hat das aber wenig zu tun. Die drei Parteien hatten Wegweisendes vor.