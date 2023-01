„Einfach Schneiden oder Knicken“ In Berlin verkaufte Odeg-Tickets zu breit für den Entwerter

Ratlos steht die Frau vor dem Entwerter am Bahnsteig und versucht das Ticket hineinzuschieben. Geht aber nicht. Der gerade am Schalter im Bahnhof Charlottenburg gekaufte „Anschlussfahrausweis Berlin A oder C“ sieht eigentlich aus wie immer – ist aber ein entscheidendes Stückchen zu breit.

Da bis zur Abfahrt der Regionalbahn nach Potsdam noch ein paar Minuten Zeit sind, fragt sie einen Eisenbahner, der zufällig in der Nähe ist. Der grinst, sagt: „Das Problem kennen wir.“ Und er weiß Rat: „Knicken Sie den Rand einfach um oder schneiden Sie ihn ab.“ Auf der Rückfahrt nach Berlin hat der DB-Schaffner denselben Tipp parat.

So schildert es die Leserin, die das Ticket an den Tagesspiegel schickte. Und nein, es sei kein Neujahrsscherz. Also Nachfrage im Fahrkarten-Laden in der Eingangshalle des Bahnhofs Charlottenburg. Der Mann hinter dem Schalterfenster schaut etwas gequält, räumt offen ein, dass der Drucker derzeit die Fahrkarten falsch ausdrucke. Schuld sei ein „Kalibrierungsfehler“, das sei in anderen Bahnhöfen wohl auch so.

Offizielle Anfrage bei der Deutschen Bahn: Wie kann das sein? Nach einigen Tagen und „DB-interner Recherche“ kann sich der Bahnsprecher elegant aus der Affäre ziehen und erklärt schriftlich: „Die Agentur im S-Bahnhof Charlottenburg betreut nicht die DB, sondern die Odeg.“

Ich habe noch keine finale Klärung. Stefan Neubert, Odeg-Geschäftsführer

Also Anfrage beim privaten Unternehmen Odeg (Ostdeutsche Eisenbahn GmbH): Wie kann das sein? Geschäftsführer Stefan Neubert ist offen: „Ich habe noch keine finale Klärung.“ Die Rollen, die in die Fahrschein-Drucker eingelegt werden, haben eine genormte Breite, nämlich 80 Millimeter. Der Drucker müsste dann mit einer Art Schere von der Rolle ein Stück abschneiden, offenbar stimme der Schnitt nicht, erklärt Neubert. Mit dem Dienstleister wolle die Odeg jetzt klären, ob eine Grundeinstellung falsch sei oder nur was verstellt. Am Freitagabend meldet Neubert erfreut: Der Fehler ist korrigiert! Dies bestätigte auch eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), dieser ist zuständig für die Tickets.

Etwas umgeknickt, lässt sich das Ticket dann doch entwerten © Jörn Hasselmann

Erst zum Fahrplanwechsel im Dezember hatte die Odeg von der Deutschen Bahn 14 Fahrkarten-Läden übernommen, berichtet Neubert, unter anderem in Frankfurt (Oder), Brandenburg (Havel) und eben Berlin-Charlottenburg. Dies sei ein Nebeneffekt der 2019 gewonnenen Ausschreibung, seit dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren die grün-gelb-weißen Züge der Odeg auf mehreren Strecken, die zuvor von der Bahn betrieben wurden.

Das private Unternehmen hatte bei der Ausschreibung des VBB für das Netz Elbe-Spree unter anderem die wichtige Regionalexpress-Linie 1 gewonnen. Deshalb werden entlang der Strecke noch insgesamt 80 Fahrscheinautomaten auf den Stationen aufgestellt, sagt Neubert. In denen müssen Tickets in der richtigen Breite rauskommen – sonst würde sich der Kunde auf den Arm genommen fühlen.

Wer „Ticket zu breit für Entwerter“ googelt, wird überraschend fündig. Vor vier Jahren lachte Hannover so sehr über zu groß gedruckte Tickets, dass sogar das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ die Posse aufgriff, und zwar mit der Überschrift „Bitte knicken“. In Hannover waren damals „verstellte“ Drucker die Ursache für die Panne – vermutlich eine einfache Umschreibung für den Charlottenburger Kalibrierungsfehler.

Zur Startseite